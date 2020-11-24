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Dünya Pakistan’dan Macron’a Hitler benzetmesi
Dünya

Pakistan’dan Macron’a Hitler benzetmesi

İslam düşmanlığının yükseldiği Müslümanların fişlenip baskı gördüğü Fransa’ya yönelik bir eleştiri Paris’i rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:04:00 -
Pakistan’dan Macron’a Hitler benzetmesi

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Twitter hesabından themuslimvibe.com sitesinde yer alan ilgili makalenin bağlantısını ekleyerek, şu ifadeleri paylaştı: “Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Tıpkı Yahudilerin kimlik tespiti için kıyafetlerine sarı yıldız takmaya zorlanmış olduğu gibi Müslüman çocuklara kimlik numaraları verilecek (diğer çocuklara verilmeyecek).”

Fransa'dan tepki geldi

Sözde ifade özgürlüğü savunucusu Fransa’da Dışişleri Bakanlığı, Macron’un Müslümanlara yönelik eylemlerini Nazilerin Yahudilere yaptıklarına benzeten Mazari’nin açıklamaları sert bir şekilde kınadı. Fransız bakanlığı, “Pakistan hükümetinin bir üyesi, cumhuriyetimizin Başkanı ve ülkemiz hakkında derinden sarsan ve hakaret şeklinde ifadeler kullandı. Bu iğrenç sözler, nefret ve şiddet ideolojisi dolu apaçık bir yalandır” tepkisini gösterdi.

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