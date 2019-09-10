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Pakistan'dan Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilsin çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom'dan Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesini istedi

10 Eylül 2019 Salı 12:20
Pakistan'dan Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilsin çağrısı

CENEVRE (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'da özel statüsü kaldırılan ve son 36 günde bir dizi kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumu için İsviçre'ye gelen Bakan Kureyşi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, görüşmede 15 milyon Keşmir halkının temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Adhanom'dan üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

Kureyşi, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in" özerk statüsünü garanti alan anayasanın 35A ve 370. Madde'lerinin Hindistan hükümetince "yasa dışı" şekilde 5 Ağustos'ta iptal edildiğini belirterek, Adhanom'a Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu ilan" edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün İHK'da yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtmişti.

Bachelet, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin bugün İHK'da yapacağı konuşmada, Keşmir sorununu gündeme getirmesi bekleniyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:20
  1. "Cammu Keşmir
  2. Cammu Keşmir
  3. DSÖ
  4. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom
  5. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

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