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Dünya Pakistan'dan Hindistan Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı
Dünya

Pakistan'dan Hindistan Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, helikopter kazasında hayatını kaybeden Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:33:00 -
Pakistan'dan Hindistan Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, helikopter kazasında hayatını kaybeden Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat, Rawat'ın eşi ve diğer 11 kişinin ölümü sebebiyle başsağlığı diledi.

Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.

Rawat ve eşinin de aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti.​​​​​​​

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