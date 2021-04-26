Pakistan’dan flaş açıklama: Türkiye ile savunma iş birliğimiz gelişiyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, "büyüyen" Pakistan-Türkiye savunma iş birliğinden de söz ederek, iki ülkenin ortak girişimlerde bulunup teknoloji transferi yapabileceğini söyledi.

Kureyşi, iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma ilişkisi hakkında şunları söyledi:

"İyi bir savunma iş birliğimiz var ve gelişiyor. Pakistan ve Türkiye'nin pek çok alanda iş birliği yapabileceğini düşünüyorum. Ortak girişimler kurabiliriz. Biliyorsunuz, teknoloji transferinden Türkiye'nin yoksun bırakıldığını, Pakistan'ın teknolojilerden mahrum kaldığını gördük. Bu bizim hakkımız. Yani üzerinde toplu olarak çalışacağız ve çalışıyoruz. İşlerin nasıl ilerlediğini görmek çok cesaret verici.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat 2020'de Pakistan'dayken Türkiye ile Pakistan arasında yeni bir çerçeve anlaşması imzalandı ve bu yeni çerçeve anlaşması, Türkiye ile Pakistan'ın ekonomik entegrasyonunu geliştirmek, ikili ticareti teşvik etmek ve her iki taraftaki yatırımlar için bir mekanizma sağlıyor. Bu, yeni bir ilişkinin niteliğini belirledi.

Mükemmel siyasi ilişkilerimiz oldu, ancak ekonomik ilişkilerimiz mükemmel siyasi ilişkilerimizle uyuşmuyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleşecek ve Başbakan İmran Han bu konferans için Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve umarım bu konuda ilerleyeceğiz."

Kaynak: Defense Here