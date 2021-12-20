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Dünya Pakistan'dan dünyaya kritik uyarı: Önlem alınmazsa...
Dünya

Pakistan'dan dünyaya kritik uyarı: Önlem alınmazsa...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 07:58:00 -
Pakistan'dan dünyaya kritik uyarı: Önlem alınmazsa...

Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın ardından, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, Kabil'deki yetkililerle ilgili farklı düşüncelere sahip olunabileceğini ancak 38 milyon Afgan halkına odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor" diye konuştu.

Afganistan'da işlerin yanlış gitmesi halinde komşu ülkeler ve dünyanın diğer bölgelerinin bunun sonucundan etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunan Kureyşi, Afgan halkına yardımın ortak bir sorumluluk olduğunu ve Pakistan'ın, bu ülkenin insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağını vurguladı.

Kureyşi, İİT toplantısı kapsamında ABD ile Afgan makamlarının bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çok önemli olduğuna işaret etti.Afganistan Merkez Bankası, dolar karşısında hızla eriyen Afgani'yi korumak için harekete geçti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in Taliban ile ilişki kurmak için açık yetkiyle geldiğine dikkati çeken Kureyşi, West'in Afganistan halkının acılarını hafifletmek için yardıma hazır olduklarını ve insani yardımın koşulsuz yapılacağını söylediğini aktardı.

Kureyşi, uluslararası finans kurumlarında Afganistan için kullanılabilecek 1,2 milyar doların bulunduğunu, bu ülkedeki bankacılık kanallarının açılmasıyla yurt dışında yaşayan Afganların akrabalarına para gönderebileceklerini söyledi.

Toplantının, Afganistan konusunda farklı taraflar arasındaki güven açığını kapatmada önemli bir rol oynayacağına işaret eden Kureyşi, yeni toplantıların yapılacağının sinyalini verdi.

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