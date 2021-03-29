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Teknoloji Pakistan’dan Baykar Savunma’ya üst düzey ziyaret
Teknoloji

Pakistan’dan Baykar Savunma’ya üst düzey ziyaret

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, BAYKAR Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:32:00 -
Pakistan’dan Baykar Savunma’ya üst düzey ziyaret

BAYKAR’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Baykar tarafından paylaşılan fotoğraf karelerinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın Orgeneral Raza’ya Bayraktar TB2 SİHA’nın maketinin takdim ettiği görülebiliyor.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA; Türkiye, Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bayraktar TB2, özellikle Libya, Suriye ve Karabağ’daki muharebelerde gösterdiği başarılarla dünyaya namını saldı.

Bayraktar TB2 İHA, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 250.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır.

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 300 bin uçuş saatini Şubat ayında başarıyla tamamlamıştı. Böylece yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olmuştu.

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA, görev yapmaya devam ediyor.

 

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