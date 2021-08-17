Pakistan'dan Afganistan açıklaması: Memnuniyet verici

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Afganistan’da savaşın tetiklenmesine veya kan dökülmesine yol açmayan barışçıl iktidar devrinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hüseyin, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Pakistan’ın, müttefik ülkelerle Afganistan’daki gelişmelerle ilgili temas halinde olduğunu aktardı.

Hüseyin, Afganistan’da savaşın tetiklenmesine veya kan dökülmesine yol açmayan barışçıl iktidar devrinin memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, "Taliban hükümeti"nin tanınmasının bölgesel bir karar olacağını söyledi.

"Taliban hükümeti"nin tanınmasına ilişkin kararın bölgesel ve uluslararası güçlerle yapılan görüşmelerin ardından verileceğine dikkati çeken Hüseyin, Pakistan’ın bu konuyla ilgili tek taraflı karar alma gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

Hüseyin, Taliban’ın Afgan halkının insan haklarına saygı göstereceğini de umduğunu kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.