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Dünya Pakistan'dan ABD'ye Afganistan tepkisi
Dünya

Pakistan'dan ABD'ye Afganistan tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Afganistan'da yaptığı hataların yükümlülüğünü İslamabad'ın çektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 19:34:00 -
Pakistan'dan ABD'ye Afganistan tepkisi

 

Yerel basındaki haberlere göre, İslamabad Politika Araştırması Enstitüsü (IPRI) tarafından düzenlenen "Margala Diyaloğu’nun" açılış konuşmasını gerçekleştiren İmran Han, Batılı medya organlarını eleştirerek Pakistan’ın Afganistan'daki fedakarlıklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Han, Batı'da Pakistan'ın Afganistan'da ikili oynamakla suçlandığını ve uluslararası alanda isminin kötülendiğini ifade ederek İslamabad'ın uluslararası toplum tarafından yanlış nedenlerle suçlandığına işaret etti.

ABD’nin Afganistan’da hatalar yaptığını ancak bunun yükümlülüğünü Pakistan’ın çektiğini dile getiren Han, Afganistan’daki savaştan en büyük ikinci zararı ülkesinin gördüğünü söyledi.

Han, ABD’nin müttefikleri arasında 80 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerlerinden olduğu ve 100 milyar doların üzerinde ekonomik kaybın yaşandığı tek ülkenin Pakistan olduğunu vurguladı.

Hindistan’da “ırkçı hükümetin Keşmir dahil olmak üzere azınlıklara karşı ırkçı politikalar izlediğini" ifade eden Han, ancak Batılı ülkelerin Yeni Delhi’yi eleştirmediğini kaydetti.

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