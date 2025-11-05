Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı... Feci kaza
Pakistan’da feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile LPG tankeri adeta birbirine girdi. 5 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Lasbela bölgesindeki Makran Sahil Otoyolu yakınlarında yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya tanker sürücüsünün dikkatsizliğinin neden olduğu üzerinde duruluyor.