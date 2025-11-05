  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hani Almanya’da ifade özgürlüğü vardı! Hilafet çağrısı yapan derneğe yasak

Kremlinden flaş açıklama: Güvenliğimizi sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Bosnalılar geri adım atmadı: İsrail basketbol takımına geçit yok

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!

ABD’de gerilim! FBI, Trump’ı soruşturan ajanları kovdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Yargı ne derse ona uyarız!

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Mahkeme sürecini bekleyeceğiz

Cezaya yüzde 1000’e yakın zam! Faşist Tanju paraya sıkıştı

Avrupa'nın göbeğinde kadın ayrımcılığı
Dünya Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı... Feci kaza
Dünya

Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı... Feci kaza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pakistan’da yolcu otobüsü ile LPG tankeri birbirine girdi: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı... Feci kaza

Pakistan’da feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile LPG tankeri adeta birbirine girdi. 5 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Lasbela bölgesindeki Makran Sahil Otoyolu yakınlarında yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya tanker sürücüsünün dikkatsizliğinin neden olduğu üzerinde duruluyor.

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yerel

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı
Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Yerel

Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Borsa bugün kazandırdı
Borsa bugün kazandırdı

Ekonomi

Borsa bugün kazandırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23