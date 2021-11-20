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Dünya Pakistan'da TikTok yasağı kaldırıldı
Dünya

Pakistan'da TikTok yasağı kaldırıldı

Pakistan'da "uygunsuz içerikler" sebebiyle geçen sene ekimden bu yana 4 kez erişim engeli getirilen sosyal medya uygulaması TikTok yasağı kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:37:00 -
Pakistan'da TikTok yasağı kaldırıldı

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA), TikTok’un "ahlaksız ve yasa dışı" içeriklerin platformda kontrol altına alınacağına dair güvence vermesinin ardından uygulama üzerindeki yasağı kaldırdı.

PTA, Pakistan’ın hukukuna ve sosyal değerlerine karşı içeriklerin yayılmamasını sağlamak için TikTok’taki içerikleri takip etmeye devam edeceğini duyurdu.

PTA, benzer sebeplerle 9 Ekim 2020'den bu yana TikTok'a 4 kez yasak getirmişti.

TikTok, en son 21 Temmuz'da uygunsuz içeriklerin platformda varlığını sürdürmesi sebebiyle yasaklanmıştı.

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