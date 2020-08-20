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Aktüel Pakistan’da sel: 24 ölü
Aktüel

Pakistan’da sel: 24 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:51:31 -
Pakistan’da sel: 24 ölü

ANKARA (AA) - Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği sel nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ülkenin Pencap eyaletinde yerel yetkililerden Muhammed Asghar, yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurların yol açtığı sel nedeniyle eyalette sokakların sular altında kaldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Sel nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktaran Asghar, ölümlerin çoğunun yıkılan evlerden kaynaklandığını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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