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Dünya Pakistan'da Ramazan orucu cuma günü tutulacak
Dünya

Pakistan'da Ramazan orucu cuma günü tutulacak

Yeniakit Publisher
2023-03-22 20:23:00 -
Pakistan'da Ramazan orucu cuma günü tutulacak

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yapılan gözlemde Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün cuma günü olacağı bildirildi.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yapılan gözlemde Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün cuma günü olacağı bildirildi.

Pakistan’da Rüyet-i Hilal Komitesi, Peşaver kentinde bir araya gelerek, Ramazan ayı hilali için gözlem yaptı. Gözleme ayrıca, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı. Komite tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün cuma günü olacağı bildirdi.

Birçok Müslüman ülkede Ramazan ayı perşembe günü başlıyor

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, şubat ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edilmişti.
Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan’da da Ramazan ayının ilk günü perşembe olarak duyurulmuştu.

En kısa süreli oruç Şili’de, en uzun oruç İzlanda'da tutulacak

Ramazan ayı boyunca en kısa süreli oruç Şili’de tutulacak. Şili’de yaşayan Müslümanlar ortalama 11 buçuk saat; Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika’daki Müslümanlar ise ortalama 11-12 saat oruç tutacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik'te ise 16 saat 50 dakika ile en uzun oruç tutulacak.
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