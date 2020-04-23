Pakistan'da ramazan denince akla "ruh afza" ve "samosa" geliyor

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMED SEMİH UĞURLU/BEHLÜL ÇETİNKAYA - Güney Asya'nın yemekleriyle ünlü ülkesi Pakistan'da, ramazanın vazgeçilmezleri arasında yer alan "ruh afza" içeceğiyle bir tür börek olan "samosa", iftar sofralarını süslemeye hazırlanıyor.

İlk iftarı yarın yapacak olan Pakistan'da, birçok ülkede olduğu gibi oruç, önce hafif yiyeceklerle açılıyor ardından ise akşam namazı kılınıyor.

Son yıllarda ramazanın yaz aylarına gelmesiyle Pakistanlılar oruçlarını, alt kıtada yaz aylarının sembol içeceği ruh afzayla açıyor.

İçeceğe, "ruhu besleyen" ve "ruhu tazeleyen" anlamına gelen ruf afza isminin 1906'da Naki Ali Şah'ın verdiği biliniyor.

Şah'ın, Hindistan'ın Gaziabad kentinde kurduğu markası, ülke 1947'de Hindistan, Doğu Pakistan (Bugün Bangladeş) ve Batı Pakistan olarak 3'e ayrılınca 3 farklı ülkede üretime hala devam ediyor.



O tarihten bu yana Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te aynı aileye bağlı fabrikalarda üretilen ruh afza, üç ülkede de hem yazın hem de ramazanın en çok tüketilen içeceklerinin başında geliyor.

Meyve ve gül aromalı içecek, soğuk su ya da sütle karıştırılarak hazırlanıyor.

Büyük etkinliklerde ve sokak iftarlarında ise kazanlarda hazırlanan ruh afzanın içine büyük kalıp buzlar atılıyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak iftarları ve etkinliklerinin düzenlenmesine yasak gelse de marketlerde ruh afza rafları ramazandan günler önce boşalmış durumda.

Hindistan'da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da görülen ruh afza kıtlığının önüne, geçen yılki gibi Pakistan'daki fabrikalardaki üretimle geçilmesi planlanıyor.

- Samosacılar paket servis sistemine geçiyor

Pakistan'da ramazanların diğer vazgeçilmezleri arasında, muska böreğine benzeyen ve yağda kızartılan samosa bulunuyor.

Sebzeli, patatesli veya kıymalı içle hazırlanan samosa, ülkede neredeyse her köşe başında satılsa da oruç açılırken tercih edildiği için bu dönemde daha çok tüketiliyor.

Tarihi 2 bin 500 yıl önceye dayanan samosa, alt kıtadan Afrika'ya kadar birçok ülkede tercih ediliyor.

Uzun şeritler halinde kesilen yufkanın içine konulan harcın muska şeklinde katlanmasıyla hazırlanan samosa, yağda kızartıldıktan sonra yoğurt veya biberle yapılmış soslara batırılarak yeniyor.

Başkent İslamabad'da samosa satan Muhammed Riyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde 2 bin civarında samosa sattığını ancak ramazanda bu sayının 3 bine çıktığını söyledi.

Orucunu samosayla açmak isteyenlerin iftara dakikalar kala tezgahının önünde sıraya girdiğini dile getiren Riyaz, sahura kadar satış yaptığını bunun yanında geçen yıllarda toplu iftarlara da samosa gönderdiğini kaydetti.

Riyaz, bu ramazanda ise iftar öncesi evlere paket servisi yaparak ya da iftar dağıtan yardım kurumlarının siparişlerini hazırlayarak işlerini sürdüreceğini aktardı.

Salgın nedeniyle restoranların kapalı olduğu, sokak iftarlarının ve organizasyonlarının ise yasaklandığı Pakistan'da, halk kendi samosasını yapmak icin marketlere akın etti.

Başkent İslamabad'ın en ünlü marketlerinden Punjab Cash and Carry'de un reyonları günde birkaç kere yenilenirken, günlük un tedariği yapılıyor.



