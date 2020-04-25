  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pakistan’da Ramazan ayının ilk iftarı

Pakistan’da Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı.

2020-04-25 20:30:23 -
Pakistan’da Ramazan ayının ilk iftarı

Pakistan’da Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı.



Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamalar ve yasaklar altında başlayan Ramazan ayı Pakistan’da bugün başladı. Pakistan’ın en kalabalık şehri Karaçi’de Ramazan telaşı yaşanırken, yerel marketler ve alışveriş merkezlerinde ise iftara hazırlık nedeni ile yoğunluk yaşandı. Korona virüs salgınına rağmen Karaçi’de toplu iftar masaları kurulurken, sosyal mesafeye ise dikkat edilmedi. Karaçi’de ezanın okunmasının ardından Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı