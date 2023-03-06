  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den 'beyaz altın' resmen fışkırıyor! Hükümet kararını ilan etti: Deprem sonrası kullanılacak

TOKİ Başkanı yeni yapılacak evler için tarih verdi! 200 bin yeni konut geliyor

54 vekille adaylığı satın aldı

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı
Dünya Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı! 9 ölü 9 yaralı
Dünya

Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı! 9 ölü 9 yaralı

Pakistan'ın Bolan şehrinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:58:00 -
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı! 9 ölü 9 yaralı

Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Bolan şehrinde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü motosikletiyle polis aracına çarptığı kaydedildi.

Yaralı polisler hastaneye sevk edildi

 

Polis Mehmood Notezai, saldırıda Belucistan Polis Teşkilatı üyesi 9 polisin hayatını kaybettiğini, 9 polisin de yaralandığını bildirdi. Kambri Köprüsü yakınlarında meydana gelen saldırıda yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.

Notezai, olay yerine bomba imha ekiplerinin geldiğini ve bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23