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Dünya Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 06:58:00 -
Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Belucistan eyaletindeki Barkhan kentinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlayıcının bir motosiklete yüklendiği ifade edildi.

Pakistan medyası, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, “Teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması için çabaların hızlandırılması gerekmektedir” dedi.

Paksitan’ın Peşaver kentinde, 30 Ocak'ta camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor” demişti.

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