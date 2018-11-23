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Pakistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

23 Kasım 2018 Cuma 10:54
Pakistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Bölge güvenlik kordonuna alındı

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:54
  1. pakistan patlama

YORUM YAZ

  • meçulmeçul50 dk önce
    allah rahmet eylesinn....
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