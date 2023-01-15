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Dünya Pakistan'da patlama: 6 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'daki bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu bir aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 18:14:00 - 2023-01-15 18:14:56

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Eyalet başkenti Ketta'da bir ailenin ısıtıcıyı yakmaya çalıştığı esnada patlama meydana geldi. Kazada bir aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Cesetler, kimlik tespitinin yapılması için hastaneye götürüldü. Kazanın, tüplü ısıtıcıda yaşanan gaz kaçağından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Belucistan eyaletinin birçok bölgesinde kış mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşüyor.

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