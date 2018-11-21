Pakistan'da patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde yola bırakılan el yapımı bomba bir aracın yoldan geçtiği esnada patlatıldı. Araçtaki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Gün içerisinde Pakistan'ın Belucistan vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada da 10 kişi yaralanmıştı. Belucistan patlamasından sonra ise Hayber-Pahtunhva eyaletinde 4 çocuğun buldukları bir havan mermisinin infilak etmesi sonucu çocukların 3’ü hayatını kaybetmişti.