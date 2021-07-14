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Gündem Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı
Gündem

Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı

Türkiye’nin dost olduğu Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:38:00 -
Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan işçileri taşıyan bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu belirtildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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