Pakistan'da olaylar büyüyor! 3 polis öldü, 91'i yaralandı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde sokağa inen eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

Pakistan’da dün Başbakan Imran Khan’ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri birçok kentte sokağa inmiş, başta başkent İslamabad, Lahor ve Karaçi olmak üzere çok sayıda kentte polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

3 polis hayatını kaybetti 91'i de yaralandı

Pencap eyaleti genelinde Khan destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 91 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Lahor'da 1 polisin vurularak öldürüldüğünü, 2 polis memurunu ise Attock kentinde görev başındayken otobüslerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ayrıca, Lahor'da 34, Attock'ta 48 ve Sargodha'da 9 polisin yaralandığını bildirerek, 11 polis aracına zarar verildiği aktarıldı.