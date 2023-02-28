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Dünya Pakistan'da öğrenciler arasındaki çatışma okulu tatil ettirdi!
Dünya

Pakistan'da öğrenciler arasındaki çatışma okulu tatil ettirdi!

Pakistan'da öğrenciler arasındaki çatışma sebebiyle bir üniversitede eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:59:00 -
Pakistan'da öğrenciler arasındaki çatışma okulu tatil ettirdi!

Pakistan'da öğrenci grupları arasındaki çatışma sebebiyle başkent İslamabad’daki Kaid-i Azam Üniversitesi’nde eğitime ara verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaid-i Azam Üniversitesi'nde Peştun ve Beluç öğrenciler arasında etnik köken sebebiyle çatışma çıktı.

24 öğrenci yaralandı

Kalabalık gruplar halinde birbirlerine saldıran öğrencilere güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan olaylarda 2’si ağır 24 öğrenci yaralandı.

Eğitime ara verildi

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, onlarca öğrencinin birbirlerine saldırdığı görüldü. Üniversite yönetimi 2 etnik öğrenci grubu arasında çıkan çatışmalar sebebiyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.

 
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