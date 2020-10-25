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Aktüel Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor
Aktüel

Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:43:29 -
Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da bir araya gelen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan, ilk mitinglerini 16 Ekim’de Gujranwala şehrinde, ikincisini 18 Ekim’de Karaçi’de düzenleyen siyasi partiler, üçüncü gösterileri için Belucistan eyaletinin Ketta kentinde bir araya geldi.

Mitinge katılanlar arasında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Belucistan Milli Partisi Başkanı Serdar Akhtar, Kavmi Vatan Partisi lideri Aftab Ahmed Han Şerpao, politikacılar ve aktivistler bulunuyor.

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari ile eski Başbakan Navaz Şerif de mitinge telekonferans yöntemiyle katıldı.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz, burada yaptığı konuşmada, Pakistan’ın kaderini değiştirme vaktinin geldiğini söyledi.

Eski Başbakan Şerif, görevden alınmasıyla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ve Servislerarası İstihbarat Kurumu (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'e suçlamalarını sürdürdü.

PPP lideri Zerdari ise 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, muhalefetin işsizlik, enflasyon ve yoksulluğa karşı sokaklara indiğini belirtmişti.

Öte yandan, mitinge katılmak için Ketta’ya gelen bağımsız milletvekili Muhsin Davar'ın havalimanının dışına çıkmasına emniyet güçleri güvenlik riski dolayısıyla izin vermedi.

Davar, kendisinin havalimanında alıkonulmasına Twitter’dan tepki gösterdi.

- PDM, 20 Eylül'de oluşturuldu

20 Eylül’de oluşturulan PDM hareketi, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM’nin gelecek haftalarda ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılar yapması bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Ocak 2021’de başkent İslamabad’a yürüyüşe çıkmadan önce Başbakan Han’ın istifasını talep ediyor.

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