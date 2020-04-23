Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 742 artarak 10 bin 513 oldu.

Sağlık Bakanlığının salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte ölen 15 kişiyle 224'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 700 test sonucunda 742 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 10 bin 513'e, toplam test sayısı ise 124 bin 549'a yükseldi.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 2 bin 337 kişi ise virüsle mücadelesini kazanarak taburcu oldu.

Ülkedeki vakaların 4 bin 590'ı en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 51 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Keşmir'de kaydedildi.