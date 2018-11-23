Pakistan'da konsolosluğa saldırı! Ölüler var
Pakistan'daki Çin konsolosluğuna silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi, 2 polis hayatını kaybetti.23 Kasım 2018 Cuma 08:49
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Çin Konsolosluğuna saldırı düzenlendi. Bomba ve silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği öğrenildi.
3-4 kişilik grup konsolosluğa girmeye çalıştı
Görgü tanıklarına göre, Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 veya 4 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.
Çatışma çıktı
Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.
2 ölü 1 yaralı
Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.
Güvenlik çemberine alındı
Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.
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