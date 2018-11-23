Pakistan'da konsolosluğa saldırı! Ölüler var

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Çin Konsolosluğuna saldırı düzenlendi. Bomba ve silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği öğrenildi.

3-4 kişilik grup konsolosluğa girmeye çalıştı

Görgü tanıklarına göre, Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 veya 4 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.

Çatışma çıktı

Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

2 ölü 1 yaralı

Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.

Güvenlik çemberine alındı

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.