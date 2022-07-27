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Dünya Pakistan'da kayıp 2 dağcının cesedi bulundu
Dünya

Pakistan'da kayıp 2 dağcının cesedi bulundu

Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı ve Avusturalyalı 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 17:38:00 -
Pakistan'da kayıp 2 dağcının cesedi bulundu

8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inişte kaybolan Kanadalı Richard Cartier 19 Temmuz ve Avustralyalı Matthew Eakin ise 22 Temmuz'dan bu yana aranıyordu.

Karadan yürütülen çalışmalar yeterli olmayınca arama kurtarma faaliyetlerine dron ile devam edildi ve dağcıların cansız bedenleri bulundu.

Yetkililer, her iki dağcının da farklı yerlerde kayaların üzerine düştüğünü ve bedenlerinin donmuş halde bulunduğunu belirtti. (İLKHA)

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