0553 313 94 23

Pakistan'da kaybolmuşlardı... Hepsinin öldüğü açıklandı! "Zor yerde oldukları için cesetleri..."

Pakistan'da kaybolan İtalyan dağcı Daniele Nardi ile İngiliz dağcı Tom Ballard'ın cesetlerinin bulunduğu ancak cesetlerin dağın ulaşılması güç kısmında olması sebebiyle buradan alınmasının mümkün olamayacağı açıklandı.

10 Mart 2019 Pazar 13:16
Pakistan'da kaybolmuşlardı... Hepsinin öldüğü açıklandı! "Zor yerde oldukları için cesetleri..."

Dünyanın en yüksek dokuzuncu dağı ve tırmanması en zor dağlardan olması nedeniyle "Ölüm dağı" olarak anılan 8 bin 126 metre yükseklikteki Nanga Parbat'ta 24 Şubat'ta kaybolan dağcıları bulmak için yürütülen çalışmalara son verildi.

Sosyal medya hesabından dağcıların bulunmasına ilişkin bilgileri paylaşan İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, "Üzülerek Nardi ve Ballard'ı arama çalışmalarının sonuna geldiğimizi bildiriyorum. Kurtarma ekipleri daha önce 5 bin 900 metredeki Mumeri Geçidi'nde görülen silüetlerin Nardi ve Ballard'a ait olduğunu doğruladı." ifadelerini kullandı.

Dağın tırmanması en güç olan ve daha önce hiç çıkılmamış noktasında bulunan cenazelerin buradan alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

İki dağcının kaybolduğuna ilişkin bilgi 24 Şubat'ta gelmişti. Bu tarihte başlayan arama kurtarma çalışmaları hava şartları nedeniyle durdurulmuş, 4 Mart'ta tekrar başlamıştı.

İspanya'dan dört, Pakistan'dan ise bir dağcının katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında önce kayıp dağcıların kar altında kalmış çadırlarına ulaşılmış, 7 Mart'ta ise Mumeri Geçidi'nde iki insan silüeti görülmüştü.

Helikopter ve görüş ekipmanları bulunmadığı için bu silüetlerin kayıp dağcılara ait olduğu ise doğrulanamamıştı.

İngiliz Ballard'ın annesi ünlü dağcı Alison Hargreaves de yine Pakistan'ın K2 zirvesine tırmanırken 1995'te hayatını kaybetmişti.

Nanga Parbat'a ilk başarılı tırmanış 2016 yılında gerçekleşmişti. Bu yıldan sonra yapılan tırmanma çalışmaları ya iptal edildi ya da dağcıların ölümüyle sonuçlandı. Dağda 2017 yılında bir İspanyol ve bir Arjantinli dağcı yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:16
  1. Pakistan
  2. kayıp dağcılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir güç koparamaz”
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Irak ile..
    2. Kireçhane Pazarı dualarla açıldı.
    3. Gazişehir Gaziantep gözünü zirveye..
    4. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    5. Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4..
    6. Ağrı’da ‘Okul Sporları Voleybol Grup..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara..
    8. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    9. GTO’da U-ETDS ve sayısal takograf..
    10. Kaş’ta çocuk sanat günü yaşandı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    12. Önce motosiklete çarptı, ardından..
    13. Ülke sarsıldı... 6.2 büyüklüğünde..
    14. Bu festivalde siyaset yok, Bodrum var
    15. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    16. Zeybekci: Mobilyacılar için partilerle..
    17. "Huzur ve güven olmazsa yatırım, aş,..
    18. Muhtar adayının 'pes' dedirten vaatleri
    19. "Mansur Yavaş iş adamı Necmettin..
    20. Kılıçdaroğlu’ndan başkan adaylarına:..
    21. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    22. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası,..
    23. Vefa Tribünü’nden büyük buluşma
    24. Bandırmaspor, hentbol branşına son verdi
    25. Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor!
    26. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    27. Gündoğan’dan Avcı’ya büyük destek
    28. Bandırma’da bekçiler göreve başladı
    29. Bandırma’da Bağımlılıkla Mücadele..
    30. Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi..
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor