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Dünya Eski İsrail Başbakanı itiraf etti! İran'a gizlice on binlerce Starlink soktuk
Dünya

Eski İsrail Başbakanı itiraf etti! İran'a gizlice on binlerce Starlink soktuk

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AA Giriş Tarihi:

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Eski İsrail Başbakanı itiraf etti! İran'a gizlice on binlerce Starlink soktuk

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başbakanlığı döneminde İran'daki protestoculara destek vermek amacıyla ülkeye kaçak yollarla on binlerce Starlink uydu alıcısı soktuklarını söyledi.

Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Bennett, 2021-2022 yıllarındaki başbakanlığı döneminde İran'da internet erişimini ve sosyal medya platformlarının açık kalmasını sağlamak amacıyla sayıları on binlere varan Starlink internet uydu alıcısı satın aldıklarını ve ülkeye kaçak yollarla soktuklarını kaydetti.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümeti hedef alan Bennett, "Maalesef mevcut basiretsiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Protestolar patlak verdiğinde ise bu altyapı orada hazır değildi." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında da bazı İran vatandaşları Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

 

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı, uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

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