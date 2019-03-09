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Pakistan'da işçiler feci şekilde can verdi! 5 ölü

Pakistan'da 6 işçi inşaat halindeki bir binaya cam levhası takarken inşaat asansörünün 11’inci kattan düşmesi sonucu 5 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:45
Pakistan'da işçiler feci şekilde can verdi! 5 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir inşaat sahasındaki asansörün düşmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Düzenek sadece 3 kişiyi taşıma kapasiteli

Pakistan’ın Karaçi kentinde 6 işçi inşaat halindeki bir binaya cam levhası takarken inşaat asansörü 11’inci kattan düştü. Olay sonucu 5 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken bir ağır yaralanan bir işçinin de molozların altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı aktarıldı. Kaza hakkında açıklama yapan hastanenin Genel Müdür Seemin Jamali, yaralı işçinin durumunun ağır olduğunu teyit etti. Yetkili tarafından yapılan açıklamada, asansörün kabloların kötü durumda olduğu ve düzeneğin sadece 3 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Polisin olay hakkında soruşturmayı devam ediyor. Öte yandan, sahadaki güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol etme sorumluluğu Sindh Yapı Denetim Kurumu da sahaya çağrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:45
  1. Pakistan
  2. inşaat sahası
  3. Genel Müdür Seemin Jamali
  4. Sindh Yapı Denetim Kurumu

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