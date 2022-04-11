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Dünya Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlara akın etti
Dünya

Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlara akın etti

Pakistan'da binlerce kişi, güvensizlik oylaması sonrası görevden alınan İmran Han'a destek için sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 00:26:00 -

2018’de büyük bir çıkış yaparak iktidara gelen İmran Han hükümeti, Meclis'te yapılan güvensizlik oylamasında muhalefetin oylarıyla düşürüldü.

69 yaşındaki İmran Han, ülkede güvensizlik oylaması ile görevinden düşürülen ilk başbakan olarak tarihe geçti.

Meydanlar doldu, taştı

Yaşanan bu olayların ardından halk kendini sokağa attı.

Başkent İslamabat'ta İmran Han'a destek olan Pakistanlılar, meydanları, cadde ve sokakları doldurdu.

"İthal hükümete hayır" sloganları atıldı

Pakistan'ın dört bir yanında yüzbinlerce insanın katıldığı gösterilerde, "Seninleyiz Kaptan", "İthal hükümete hayır", "Satılıklar başbakan olamaz" dövizleri taşındı.

Halk, ABD karşıtı sloganlarla meydanları inletti.

İmran Han teşekkür etti

Halkın desteğine İmran Han da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla teşekkürlerini iletti.

Toplanan halkın videosunu paylaşan İmran Han, "Tarihimizde hiç bu kadar kendiliğinden ve bu kadar çok sayıda, sahtekarlar tarafından yönetilen ithal hükümeti reddeden kalabalıklar olmamıştı" yorumunda bulundu.

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