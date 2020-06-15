  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pakistan’da hastanelerin kapasitesi doluyor

Pakistan’da korona virüs vak’alarındaki artış nedeniyle bazı hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine hastalar dışarıda tedavi edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:31:35 -
Pakistan’da hastanelerin kapasitesi doluyor

Pakistan’da korona virüs vak’alarındaki artış nedeniyle bazı hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine hastalar dışarıda tedavi edilmeye başlandı.


Korona virüs vak’asının 144 bin 478’e yükseldiği Pakistan’da bazı hastanelerin kapasitesi doldu. Pakistan’ın Karaçi, Lahor ve Peşaver şehirlerinde yer alan hastanelerdeki doktorlar, yatak, ventilatör ve diğer ekipmanların tükendiğini söyledi. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Qaiser Sajjad, Karaçi’de Aga Khan Üniversite Hastanesi, Indus Hastanesi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Güney Şehir Hastanesi ve Ziauddin Üniversite Hastanesi gibi ana hastanelerin daha fazla hasta kabul edemediğini açıkladı.


Kapasitesi dolan bazı hastanelerin girişe “Üzgünüz daha fazla korona virüs hastası kabul edemiyoruz” yazılı tabelalar koyduğu görülürken, bazı hastanelerde sedyelerin dışarı taşındığı ve hastaların dışarıda tedavi edildiği görüldü.


Bugüne kadar korona virüsten 2 bin 729 işinin hayatını kaybettiği Pakistan’da korona virüsle mücadele biriminin başkanı Asad Umar, ülke genelindeki vak’a sayısının gelecek iki hafta içerisinde 2 katına çıkabileceğini ve vak’a sayısının Temmuz ayı sonunda 1,2 milyona ulaşabileceğini söyledi.


Pakistan Başbakanı Imran Khan ülke genelinde karantina uygulamasını ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı