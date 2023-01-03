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Dünya Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak! Ülkeye 273 milyon dolarlık katkı
Dünya

Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak! Ülkeye 273 milyon dolarlık katkı

Pakistan'da enerji tasarrufu sebebiyle iş yerlerinin en geç saat 20.30'da kapatılması kararlaştırıldı. Avrupa Yeşil mutabakatı çerçevesinde bir değerlendirme...

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:15:00 - 2023-01-03 17:35:48
Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak! Ülkeye 273 milyon dolarlık katkı

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası başkent İslamabad'da, enerji tasarrufu planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Asıf, toplantıda tüm federal hükümet departmanlarında yüzde 30 elektrik tasarrufu yapılması ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılması kararı alındığını söyledi.

Enerji tasarrufu planı kapsamında iş yerlerinin 20.30'da kapanacağını belirten Asıf, düğün salonlarının da en geç saat 22.00'ye kadar açık kalacağını ifade etti.

Asıf, sokak lambalarının da aralıklı olarak çalıştırılacağını dile getirerek, ülkede elektrikli motosikletlerin yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

Pakistan'ın yılda 3 milyar dolarlık petrol kullandığını anımsatan Asıf, elektrikli motosikletlerin kullanılmasının bu sebeple önemli olduğunu vurguladı.

Asıf, enerji tasarrufu planının uygulanması halinde bunun, ülkeye 273 milyon dolarlık katkısının olacağını kaydetti.

Ekonomik darboğaz

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Pakistan Merkez Bankasının 2 Aralık 2022'de 6 milyar 715 milyon dolar olan döviz rezervi, 29 Aralık'ta 5,8 milyar dolara gerilemişti.

Ülkenin yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek dövizi bulunuyor.

Pakistan, borç yükümlülüklerini ve cari açığı kapatmak için acil fona ihtiyaç duyuyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda 31-32 milyar dolar dış borç ödemesi bulunuyor. Bu borcun 8,3 milyar dolarının ocak-mart döneminde ödenmesi gerekiyor.

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Avrupa Yeşil Anlaşması:

Avrupa Yeşil Anlaşması, bu zorluklara verilen bir yanıt niteliğinde. Aynı zamanda 2050'de net sera gazı emisyonu olmayan ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak-verimli ve rekabetçi bir ekonomiyle AB'yi adil ve refahı yüksek bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisi.

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