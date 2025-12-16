Pakistan’da deprem oldu
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen deprem çevre bölgelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.