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Dünya Pakistan'da deprem
Dünya

Pakistan'da deprem

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 17:39:00 -
Pakistan'da deprem

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamaya göre, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çitral şehrinin 37 kilometre batısı olduğu kaydedildi.

Yerin 190 kilometre altında gerçekleşen deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Afganistan sınırına yakın bir bölgede yaşanan depremin, bu ülkede de hissedildiği belirtiliyor.

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