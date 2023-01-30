Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Enkaz altında kalanlar var

Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.