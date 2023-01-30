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Dünya Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı
Dünya

Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı

Pakistan'da öğle namazı sırasında bir camiye intihar bombacısı saldırdı. Olayda 25 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 13:35:00 -
Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırının bilançosu netleşiyor. Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim tarafından yapılan açıklamada, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı doğrulandı. Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu.
Öte yandan, görgü tanıkları, patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
Enkaz altında kalanlar var
Polis Sikandar Khan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Khan, enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti.
Öte yandan, patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

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