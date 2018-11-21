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Pakistan'da camide patlama! Yaralılar var

Pakistan'ın Belucstan vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaralandıç

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:24
Pakistan'da camide patlama! Yaralılar var

Pakistan'ın Belucstan vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Chaman şehrinde bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Polis, tüm şehri sarsan patlamada cami imamının da yaralandığını bildirirken, Chaman'da hastaneye kaldırılan yaralıların 2'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombanın camide bir dolap içine saklanmış olduğunu ve camide namaz kılındığı sırada patladığını bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:24
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