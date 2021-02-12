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Dünya Pakistan'da büyük deprem
Dünya

Pakistan'da büyük deprem

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:44:00 -
Pakistan'da büyük deprem

Pakistan’da 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tacikistan’ın Murghab kenti olan deprem, Pakistan’ın İslamabad, Peşaver, Rawalpindi, Mardan, Kuzey Veziristan, Swat, Multan, Sargodha, Faysalabad ve Lahor kentlerinde hissedildi.

Sismoloji Merkezi, depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin artçı sarsıntıları beklendiği için halka dikkatli olmaları tavsiye edilirken, deprem nedeniyle panik olan insanlar sokaklara döküldü.

Diğer yandan depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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