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Dünya Pakistan’da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistan’da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 23:12:00 - 2022-05-16 23:33:42

Pakistan’ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bombalı saldırılar devam ediyor. Son bir hafta içinde ikinci bombalı saldırının düzenlendiği kentteki Bolton Market semtinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada çok sayıda aracında hasar gördüğü belirtildi.

Daha önce de patlama olmuştu

Öte yandan Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde 12 Mayıs’ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır toplam 13 kişi de yaralanmıştı.

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