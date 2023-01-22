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Dünya Pakistan'da acil durum ilan edildi! Kar esareti yaşanıyor
Dünya

Pakistan'da acil durum ilan edildi! Kar esareti yaşanıyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli kar yağışı sebebiyle acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:14:00 - 2023-01-22 15:14:21

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle acil durum ilan edildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaleti beyaza büründü. Eyaletin birçok noktasında etkili olan şiddetli kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi. Quetta, Ziarat, Pişin, Muslim Bagh, Kan Mehtarzai, Killa Abdullah, Killa Saifullah, Chaman, Kalat, Mastung ve Toba Achakzai bölgelerinde dün etkisini göstermeye başlayan yağmur ve kar bugün de devam etti. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda araç, karla kaplı yollarda mahsur kaldı. Yetkililer, bazı bölgelerle iletişim kurulamamasının ardından felaketin etkileriyle başa çıkmak için acil durum ilan etti. İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA), yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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