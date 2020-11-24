Pakistan’da 200 bin kişilik korona töreni

Ülkede yükselen koronavirüs vakalarının ardından hükümetin halka açık toplantılara getirdiği yasağa meydan okuyan yüzbinlerce kişi Pakistanlı bir din adamının doğudaki Lahor kentinde düzenlenen cenazesine katıldı.



Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisinin 54 yaşındaki lideri Hadim Hüseyin Rizvi, perşembe günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Rizvi’nin yasını tutan ve son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen 200 binden fazla Pakistanlı, Lahor kentinde büyük hasara neden olan bir cenaze törenine imza attı.



Uluslararası basının aktardığına göre, cenaze için o kadar büyük bir kalabalık toplanmıştı ki, Rizvi’nin tabutu tören için kurulan alana taşınamadı ve tabut bir köprüde bırakılıp namaz kılındı. Cenazeye katılanların yüzde 80’inin maskesi de yoktu.