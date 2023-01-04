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Dünya Pakistan'da 2 istihbarat yetkilisi otoparkta öldürüldü
Dünya

Pakistan'da 2 istihbarat yetkilisi otoparkta öldürüldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde istihbarat güçlerine yönelik saldırıda 2 görevlinin öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 17:48:00 -
Pakistan'da 2 istihbarat yetkilisi otoparkta öldürüldü

Pakistan'da Pencap Terörle Mücadele Birimi'nde görevli 2 yetkili, kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, Pencap eyaletine bağlı Hanival ilinin Piruval bölgesindeki bir otelin otoparkında Pencap Terörle Mücadele Birimi'nde görevli 2 istihbarat memurunu vurarak öldürdü.

Habere göre, Pakistanlı istihbarat görevlileri, kimliği belirsiz kişiyle önce öğle yemeğine çıkmayı istedi ancak şüphelinin bunu reddettiği daha sonra 3'ünün çay içtiği öğrenildi.

İstihbarat görevlileri ve şüphelinin dağılmak için otelin otoparkına gittikleri, 2 memurun aracıyla otoparktan ayrılacağı esnada silahlı saldırganın iki güvenlik memurunu vurduğu açıklandı.

Memurları öldüren silahlı kişinin bölgeden kaçmayı başardığı belirtildi.

Öldürülen isimlerden birinin Pakistan istihbarat teşkilatında (ISI) görev aldığı ve Pencap'ın Multan kentinde teşkilata bağlı 'Terörle Mücadele Kanadı'nda müdür yardımcılığı yaptığı duyuruldu.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.

Kaynak: Mepa News

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