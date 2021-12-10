Pakistan'a karşı ateşkesi resmen bozdular

Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahrik-i Taliban Pakistan, (TTP) Pakistan yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürerek ateşkes anlaşmasının uzatılmayacağını ilan etti.

TTP, İslamabad yönetiminin müzakerelere başlanması ve hapisteki mensuplarının serbest bırakılmasına dair anlaşmaya uymadığını belirterek Pakistan güçleriyle aralarında bir aydır devam eden ateşkese son verdiklerini duyurdu.

"Pakistan sözünü tutmadı"

TTP, İslamabad hükümetinin söz verdiğinin aksine salıverileceği belirtilen 100'den fazla mahkumun serbest bırakılmadığını ve barış müzakesi heyetini atamadığını vurgulayarak "Şimdi Pakistan halkı, anlaşmalara uymayanların TTP mi yoksa Pakistan ordusu ve yönetimi mi olduğuna karar versin. Bu şartlar altında ateşkesi ilerletmek mümkün değil." dedi.

Pakistan'ın kuzeybatısında 2004'ten bu yana yerel güçlerle Pakistan ordusu arasındaki çatışma ortamı devam ediyor.

Savaşın dinamikleri arasında 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgali, etnik ve dini sorunlar gibi pek çok etken bulunuyor. TTP, Pakistan'ı ABD'nin Afganistan işgaline de doğrudan destek vermekle suçluyor.

Pakistan Talibanı ile İslamabad yönetimi arasında 9 Kası-9 Aralık tarihlerini kapsayan süreli ateşkes ilan edilmiş, tarafların bu süreç içerisinde müzakere heyeti atamaları yapacağı ifade edilmişti. Ancak TTP'nin iddiasına göre Pakistan bu yönde bir adım atmadı.

Kaynak: Mepa News