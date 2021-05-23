Pakistan’a gidecek olan MİLGEM korvetinin inşaası hız kesmeden devam ediyor!
İstanbul Tershanesi’nde yerli ve milli imkanlarla Pakistan için üretilen MİLGEM projesinin inşası hız kesmeden devam ediyor. TCG Anadolu’yu incelemek için İstanbul Tersanesi Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a ihraç edilecek olan MİLGEM korvetini de yerinde inceledi. Ayrıca Akar ve Pakistan Proje Kontrol Ofisi’nden Tuğamiral Ehsan Khan projenin 102’nci bloğunu butona basarak yerine yerleştirdi.
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İstanbul Tershanesi’nde yerli ve milli imkanlarla Pakistan için üretilen MİLGEM projesinin 102’nci bloğunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Proje Kontrol Ofisinden Tuğamiral Ehsan Khan butona basarak yerine yerleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, “İstanbul Tersanesi Komutanlığında, birinci MİLGEM gemisinin 102’nci bloğu da gemi üzerine konuldu. Bakan Akar ve Pakistan Proje Kontrol Ofisinden Tuğamiral Ehsan Khan butona basarak bloğu gemi üzerine yerleştirdi” ifadeleri kullanıldı.