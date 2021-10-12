Pakistan, Uygurların değil Çin’in yanında

MÜNÜBE YILMAZ

Emperyalist devletlere karşı sergilediği dik duruşla İslam âleminin takdirini toplayan Pakistan Başbakanı İmran Khan, aynı onurlu tavrı Doğu Türkistan meselesinde gösteremedi.

Middle East Eye’a verdiği röportajda Uygur Türklerine her türlü zulmü reva gören Çin’e övgüler düzen Khan, “Çin’le aramızda iyi bir iletişim var. Onlar, bizim iyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanımızda oldu. Ciddi krizler yaşadığımız dönemlerde Çin hep bizimle birlikteydi” dedi.

Khan, Pakistan'ın Çin'deki Uygurlara yönelik muamele konusundaki sessizliği sorulduğunda ise "insan haklarına ilişkin seçici açıklamaları" ahlaksız olarak gördüğünü söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Uygur sorunu ile ilgili Çin’le görüşmelerde bulunduğunu ve Çin’in konu ile alakalı gerekli açıklamayı yaptığını dile getirdi.

Daha önce de “Uygurlara zulümden haberdar değilim” demişti

Pakistan Başbakanı İmran Khan, daha önce de Çin'de Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinden haberi olmadığını söyleyerek büyük tepki çekmişti.