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Dünya Pakistan, Uygurların değil Çin’in yanında
Dünya

Pakistan, Uygurların değil Çin’in yanında

Emperyalist devletlere karşı sergilediği dik duruşla İslam âleminin takdirini toplayan Pakistan Başbakanı İmran Khan, Doğu Türkistan meselesinde ise Çin’in yanında saf tutarak büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 11:15:00 -
Pakistan, Uygurların değil Çin’in yanında

 MÜNÜBE YILMAZ 

Emperyalist devletlere karşı sergilediği dik duruşla İslam âleminin takdirini toplayan Pakistan Başbakanı İmran Khan, aynı onurlu tavrı Doğu Türkistan meselesinde gösteremedi.

Middle East Eye’a verdiği röportajda Uygur Türklerine her türlü zulmü reva gören Çin’e övgüler düzen Khan, “Çin’le aramızda iyi bir iletişim var. Onlar, bizim iyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanımızda oldu. Ciddi krizler yaşadığımız dönemlerde Çin hep bizimle birlikteydi” dedi.

Khan, Pakistan'ın Çin'deki Uygurlara yönelik muamele konusundaki sessizliği sorulduğunda ise "insan haklarına ilişkin seçici açıklamaları" ahlaksız olarak gördüğünü söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Uygur sorunu ile ilgili Çin’le görüşmelerde bulunduğunu ve Çin’in konu ile alakalı gerekli açıklamayı yaptığını dile getirdi.

Daha önce de “Uygurlara zulümden haberdar değilim” demişti

Pakistan Başbakanı İmran Khan, daha önce de Çin'de Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinden haberi olmadığını söyleyerek büyük tepki çekmişti.  

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Yorumlar

Oğuzhan Öztürk

Acele etmeyin. Bir dostumuz Pakistan var. Oda giderse bizi İran Suriye Irak Ermenistan ve Yunanistan a boğdururlar. İran arasındaki Pakistan dan korkmadan Suriye ve Azerbaycan da işimizi çeker. Güneydoğuyu karıştırır Muhalefetin en büyük desteğide İrandır. İmrana bu sorular tuzak sorular. Bu soruların arkasında ABD ve İngilizler var. Güneş vaktinde doğacak. İngilizler ve ABD liler değilmi çökmüş yıkılmış Çini ayağa kaldıran! Doğu Türkistan ın işgaline göz yuman ABD ve İngiltere dir.
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turan

pakistan başkanına kızıyoruz da.islam aleminin ve özelde ülkemizin uygur türklerine ve mazlum milletlerle olan ilişkisi acaba ne durumdadır.
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