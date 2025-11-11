  • İSTANBUL
Pakistan "Savaş halindeyiz"

Pakistan "Savaş halindeyiz"

“Savaş halindeyiz” diyen Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif , “Kabil’in yöneticileri Pakistan’daki terörü durdurabilir, ancak bu savaşı İslamabad’a kadar taşımaları, doğrudan bir mesajdır” diye konuştu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, İslamabad’daki adliye binasına düzenlenen intihar saldırısının ardından yaptığı açıklamada ülkenin “savaş halinde” olduğunu duyurdu.

"BU SAVAŞ PAKİSTAN'IN TAMAMINI KAPSIYOR"

Asif, “Kim Pakistan ordusunun sadece Afganistan-Pakistan sınırında ya da Belucistan’ın uzak bölgelerinde savaştığını sanıyorsa, bugünkü saldırıyı bir uyarı olarak görmeli. Bu savaş tüm Pakistan içindir. Ordu her gün fedakarlık yapıyor ve halkın güvenliğini sağlıyor” dedi.

Savunma Bakanı, saldırının yalnızca sınır bölgelerini değil, tüm Pakistan’ı hedef aldığını iletti.

"KABİL YÖNETİMİ TERÖRÜ DURDURABİLİR"

Bakan Asif, Afganistan’daki yönetime hedef alarak, “Bu ortamda Kabil’deki yöneticilerle başarılı müzakereler beklemek beyhude olur” ifadelerini kullandı. Asif, “Kabil’in yöneticileri Pakistan’daki terörü durdurabilir, ancak bu savaşı İslamabad’a kadar taşımaları, doğrudan bir mesajdır” diye konuştu.

PAKİSTAN KARŞILIK VERMEYE HAZIR!

Asif, açıklamasının sonunda “Bu saldırı Kabil’den gelen bir mesajdır, ancak Allah’a şükür Pakistan buna cevap verecek güce sahip” diyerek ülkesinin kararlılığını dile getirdi.

AFGANİSTAN: PAKİSTAN HEYETİNİN MAKUL OLMAYAN TALEPLERİ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA SOKTU

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Muttaki, İstanbul'da düzenlenen toplantılara işaret ederek "Pakistanlı temsilciler, müzakereler sırasında ne uygulanabilir ne de makul talepler ileri sürdü. Taleplerinden biri, 'Bize, Pakistan'da bir daha güvenlik olayı yaşanmayacağına dair garanti verin.' şeklindeydi." dedi.

NELER OLDU?

Pakistan ile Afganistan arasında artan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkes, tarafların Türkiye ve Katar’ın desteğiyle Katar’ın başkenti Doha’da yürüttüğü müzakereler süresince uzatılmıştı. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Doha’daki görüşmelerde ana gündem, "mevcut ateşkesin uzatılması ve sınır çatışmalarının kalıcı şekilde sonlandırılması" oldu. Taraflar uzun süren müzakerelerin ardından prensipte anlaşmaya vardı. Görüşmelerin sonunda, ateşkesin teknik detaylarını ele alacak komitenin ilk toplantısının İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim’de bu kapsamda İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmelerin ilk turu, 30 Ekim’de yeniden buluşma kararıyla tamamlandı. Ancak iki ülke arasındaki güven sorunu ve sınır ihlalleri konusundaki anlaşmazlıklar çözülemedi.

"MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI"

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve askıya alındığını duyurdu. Asif’in açıklamasının ardından, sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi.

BÖLGE ALARMDA

Doha ve İstanbul’daki diplomatik temaslara rağmen, Pakistan-Afganistan hattında ateşkesin geleceği belirsizliğini koruyor.

