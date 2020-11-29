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Dünya Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay
Dünya

Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay

Pakistan'a ait OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin Boğazdan geçtiği sırada Türk bayrağının göndere çekilmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:27:00 -
Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ikinci OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Pakistan’a doğru yol aldı

Pakistan Donanması 12 Kasım 2020’de Damen tarafından inşa edilen PNS TABUK (272) adlı yeni korvetini teslim almıştı. Savaş gemisi, Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında Damen ile imzalanan iki gemi siparişinin bir parçası olarak inşa edilmişti. Her iki gemi de Romanya’daki Damen Tersanesi’nde inşa edildi. İlk gemi, PNS Yarmook(271), 2020 yılı Şubat ayında Pakistan Donanması filosuna katıldı.

Kardeş gemisi gibi PNS Tabuk, karmaşık bir deniz ortamında çok çeşitli operasyonlar gerçekleştirebilen, çok amaçlı, son derece uyarlanabilir bir platformdur. Bir helikopter ve bir İHA ile aynı anda iki sert gövdeli şişme botu bünyesinden barındırabilmekte.

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan PNS TABUK (272)savaş gemisine çeşitli radar, sensör ve silah sistemlerinin entegre edilmediği görülmektedir. Bahse konu sistemler ise Pakistan Donanması kontrolünde Pakistan’da savaş gemisine entegre edilecek. PNS TABUK’un boğaz geçişi esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi. (defenceturk)

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