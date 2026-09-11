Pakistan saldırıları Afganistan'da 12 bin öğrencinin eğitim hayatını bitirdi

Pakistan'ın Kunar'da düzenlediği belirtilen saldırılarda 12 okulun hasar gördüğü ve yaklaşık 12 bin öğrencinin eğitim sürecinin etkilendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 9 Eylül'de kutlanan "

Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü", Afganistan'ın Pakistan sınırındaki bölgelerinde eğitim kurumlarının çatışmalardan gördüğü zararı yeniden gündeme getirdi.

Afganistan'ın Kunar vilayetinde Pakistan tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda, aralarında Nari ve Dangam ilçelerindeki okullar ile dini eğitim kurumlarının da bulunduğu 12 eğitim-öğretim merkezinin hasar gördüğü ve yaklaşık 12 bin öğrencinin eğitim sürecinin etkilendiği bildirildi.

Kunar sakinlerinden Feridullah, saldırılar sırasında Kunar Üniversitesi ile bazı okulların hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin eğitim imkanından mahrum kaldığını söyledi. Saldırılar nedeniyle bazı ailelerin de evlerini terk ederek Kunar Nehri kıyısında çadır kurmak zorunda kaldığını belirten Feridullah, bölge halkının ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bir diğer Kunar sakini Dost Muhammed ise saldırıların üniversiteler, okullar ve diğer eğitim kurumlarında ciddi hasara yol açtığını söyledi. Yerlerinden edilen ailelerin bir bölümünün evlerine döndüğünü ve öğrencilerin yeniden ders başı yaptığını belirten Muhammed, çatışmalarda eğitim kurumlarının neden hedef alındığının soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Muhammad, uluslararası kuruluşlara eğitim kurumlarına yönelik saldırılardan sorumlu kişilerin hesap vermesi ve saldırılarla ilgili açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Üniversite de hedef alındı

Saldılarda zarar gören eğitim kurumları okullarla sınırlı kalmadı. 28 Nisan'da Kunar'daki Seyyid Cemaleddin Afgan Üniversitesi'nin de Pakistan güçlerinin saldırısında hasar gördüğü bildirildi. Üniversite öğrencileri, saldırı sırasında derslerin devam ettiğini ve kampüste büyük bir panik yaşandığını aktardı.

Kunar Üniversitesi öğrencisi Ruhullah, saldırı sırasında bir roketin doğrudan öğrenci yurduna isabet ettiğini, bazı öğrencilerin yaralandığını ve binaların camlarının kırıldığını söyledi. Ruhullah, öğrencilerin korku içerisinde kampüsten çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Bir başka öğrenci Hatir Han ise çatışmalar sırasında eğitim kurumları ile kamu tesislerinin hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu merkezlerin öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi ve geleceklerine ulaşabilmesi açısından temel öneme sahip olduğunu söyledi.

Kunar'daki yerel kurumların açıklamalarında eğitim altyapısına yönelik saldırılar savaş suçu olarak nitelendirilirken, çatışmanın taraflarına eğitim kurumlarını ve sivilleri koruma çağrısı yapıldı. Uluslararası insancıl hukuk da eğitim kurumlarının sivil niteliğini ve çatışmalar sırasında korunmaları gerektiğini kabul ediyor.

Kaynak: Mepa News