Pakistan Ordusuna saldırı! Ölü ve yarallılar var
Kuzey Veziristan'da Pakistan Ordusu'nu hedef alan bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Pakistan askeri ölürken 2 asker de yaralandı.
Pakistan'a bağlı kabile bölgelerinden Kuzey Veziristan'da güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış yaşanıyor.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Sayedgi bölgesinde Çarşamba gecesi polis kontrol noktasını hedef alan baskında 1 Pakistan polisi öldü, diğer ikisi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, yerel kaynakları Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) grubunun saldırıdan sorumlu olabileceğini ifade ediyor.
Öte yandan birkaç gün önce Datta Khel bölgesinde Pakistan ordu güçleriyle silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmada 1 Pakistan askeri yaralanmıştı.
TTP ile Pakistan yönetimi arasında 9 Aralık'a kadar bir ateşkes anlaşması imzalanmış, Pakistan tarafının ateşkesi sürdürmekte niyetli olmadığını öne süren TTP, ateşkesin sonlandırıldığını ilan etmişti.
Bugünlerde ise Pakistan güvenlik güçleriyle TTP arasındaki çatışmalar, ateşkes öncesi dönemde olduğu gibi devam ediyor.
Kaynak: Mepa News