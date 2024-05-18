Pakistan ordusu Türk STK'nın inşa ettiği sağlık tesisini vurdu!
Pakistan ordusu tarafından Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda sınır bölgesindeki bir sağlık tesisinin mescidi hedef alındı.
Pakistan ordusu tarafından Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda sınır bölgesindeki bir sağlık tesisinin mescidi hedef alındı.
Bölgeden haber aktarımı yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Afganistan'ın doğusundaki Paktiya vilayetinde Türkiye'den İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından inşa edilen bir sağlık merkezi Pakistan ordusu tarafından hedef alındı.
Saldırı, Pakistan ordusunun bir süredir ülke içindeki saldırıları bahane göstererek Afganistan topraklarını hedef aldığı bir dönemde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre Paktiya vilayetinin kuzeyindeki Dandi Patan (Dand Aw Patan) bölgesinde bulunan sağlık merkezi Pakistan ordusunun topçu ateşinde isabet aldı.
Bölgeden aktarılan görüntülerde sağlık tesisinin içinde bulunan mescitte ciddi maddi hasar meydana geldiği görülüyor:
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İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından 2022 yılında inşasına başlanan tesis 2023 yılında Afgan halkının hizmetine açılmıştı.
Pakistan ordusu uzun süredir ülke içindeki saldırıları bahane göstererek Afganistan topraklarına yönelik kara ve hava bombardımanları gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz yıllarda sivil yaşam alanlarını da hedef alan bombardımanlarda ölen ve yaralanan siviller olmuş, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine bağlı sınır güçleri Pakistan ordusu ile kısa süreli çatışmalar yaşamıştı.
Kaynak: Mepa News