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Dünya Pakistan, “İsrail’i tanıyacağı yönündeki” iddiaları reddetti
Dünya

Pakistan, “İsrail’i tanıyacağı yönündeki” iddiaları reddetti

Pakistan, İsrail’i tanıyacağı yönündeki “asılsız iddiaları” reddettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:36:00 -
Pakistan, “İsrail’i tanıyacağı yönündeki” iddiaları reddetti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu belirtilerek Han’ın, Filistin halkının memnun olacağı bir uzlaşı gerçekleşene kadar ülkesinin İsrail’i tanımayacağını söylediği ifade edildi. Açıklamada, Pakistan’ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediği vurgulanarak Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının kalıcı barış ve adalet için zorunlu olduğunun altı çizildi.

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